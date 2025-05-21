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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع مستقبل مصر للتنمية الصناعية

11:09 ص الأربعاء 21 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الرئيس عبد لفتاح السيسي، بعد قليل، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للتنمية الصناعية.

ويعد المشروع من أبرز المشروعات الزراعية الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض الغذائي وتحقيق التنمية الصناعية.

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع مستقبل مصر للتنمية الصناعية