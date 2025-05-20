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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-5- 2025

05:44 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

طقس حار

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كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-5-2025، على كافة المناطق بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يكون نشاط رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، بحسب الهيئة.

ووفقا للهئية، فإن هناك اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح تكون من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

وتوقعت الهيئة أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 32 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 33 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- العريش الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- طابا الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- العلمين الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 36 درجة.

- الفيوم الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- بني سويف الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- المنيا الصغرى 21 والعظمى 32 درجة.

- أسيوط الصغرى 22 والعظمى 33 درجة.

- سوهاج الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- قنا الصغرى 25 والعظمى 41 درجة.

- الأقصر الصغرى 26 والعظمى 43 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 43 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.

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