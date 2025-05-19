إعلان

أحمد موسى عن زيارة الرئيس اللبناني: تأكيد على عمق العلاقات الثنائية

09:50 م الإثنين 19 مايو 2025

أحمد موسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، مهمة جدًا، وتُعد أول زيارة له بعد توليه منصب الرئاسة، مشيرًا إلى أن كلمته كانت قوية جدًا، وتعكس الترابط العميق بين مصر ولبنان.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس اللبناني تحدّث عن التاريخ والحضارة، مؤكدًا أن مصر أم الدنيا، وبيروت ست الدنيا،مبينا أن خطابه كان قوياً جداً ويعكس العلاقات الوثيقة بين مصر ولبنان.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن كافة القضايا المشتركة بين مصر ولبنان، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار.

وتابع موسى: "الرئيس السيسى تطرق إلى دور الجيش اللبناني، والقرار الأممي الصادر من مجلس الأمن 1701، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبنان".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى زيارة جوزاف عون لمصر الرئيس اللبناني برنامج على مسئوليتي الرئيس عبدالفتاح السيسي القضايا المشتركة بين مصر ولبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية واستشهاد طاقمها
ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم