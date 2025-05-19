أحمد موسى عن زيارة الرئيس اللبناني: تأكيد على عمق العلاقات الثنائية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، مهمة جدًا، وتُعد أول زيارة له بعد توليه منصب الرئاسة، مشيرًا إلى أن كلمته كانت قوية جدًا، وتعكس الترابط العميق بين مصر ولبنان.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس اللبناني تحدّث عن التاريخ والحضارة، مؤكدًا أن مصر أم الدنيا، وبيروت ست الدنيا،مبينا أن خطابه كان قوياً جداً ويعكس العلاقات الوثيقة بين مصر ولبنان.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن كافة القضايا المشتركة بين مصر ولبنان، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار.

وتابع موسى: "الرئيس السيسى تطرق إلى دور الجيش اللبناني، والقرار الأممي الصادر من مجلس الأمن 1701، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبنان".