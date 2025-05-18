"كوب 30".. وزارة الصحة تنظم جلسة بعنوان "تعزيز مناقشات الصحة والمناخ"

القاهرة- أ ش أ:

تنظم وزارة الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز مناقشات الصحة والمناخ" تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP30) برئاسة مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة والبرازيل، وذلك غدا الاثنين ضمن الفعاليات الرسمية للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ78، تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة" المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار - في بيان - أن الجلسة تأتي نتاجا للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة خلال مؤتمر الـ(COP27) الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، مضيفا أن الجلسة ستتضمن مناقشات معمقة حول أهمية دمج الاعتبارات الصحية في السياسات المناخية، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة الناجمة عن التغيرات البيئية وتأثيرها المباشر على صحة الأفراد والمجتمعات.

وقال إن الجلسة النقاشية تهدف إلى الاستفادة من الزخم السياسي الدولي المعني بتعزيز الربط بين قضايا المناخ والصحة والتغذية استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الثلاثين (COP30) خاصة مع تفاقم آثار أزمة المناخ على الصحة العامة والغذاء، كما تبرز الحاجة إلى تحرك عالمي منسق يركز على تحقيق العدالة الصحية، وبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود أمام التحديات البيئية.

وأضاف أن الجلسة ستجمع ممثلين عن رؤساء تحالف "استمرارية باكو" لمناقشة استراتيجيات العمل في المؤتمر القادم (COP30) لدعم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم بما في ذلك استعراض البرازيل لمسودة خطة عمل لتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية على المستويين المحلي والدولي.

وتابع عبد الغفار أن الجلسة النقاشية تُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو دمج قضايا الصحة والغذاء ضمن أولويات العمل المناخي، تمهيدًا لمؤتمر (COP30) المقرر عقده في البرازيل خلال نوفمبر المقبل، إلى جانب توحيد الجهود حول هدف مشترك، يتمثل في ترسيخ مكانة الصحة كعنصر محوري في خطط التكيف مع المناخ، إلى جانب التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.