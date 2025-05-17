"الوطنية للإعلام" تهنئ جامعة القاهرة بمناسبة إعلانها إنشاء فرع بالرياض

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قدم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بمناسبة إعلان تأسيس فرع للجامعة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : "إن جامعة القاهرة هي جامعة كبري ورائدة، وقد حصل ثلاثة من خريجيها علي جائزة نوبل، وعلى مدي أكثر من مائة عام حظيت الجامعة المرموقة بتقدير إقليمي وعالمي كبير ، ومن شأن افتتاح فرع الرياض أن يسهم في تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمة المصرية السعودية ، ويدعم أوجه التعاون الأكاديمي والمعرفي بين القاهرة والرياض."