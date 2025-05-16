حقيقة إغلاق منطقة القلعة غدًا بسبب زيارة خاصة

كتب- محمد شاكر:

نفت أماني توفيق مدير قلعة صلاح الدين، ما تردد من أنباء بشأن إغلاق منطقة القلعة غدا السبت بسبب زيارة خاصة.

وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد فوجئت بهذه الشائعات، وهذا الكلام غير حقيقي، مؤكدة أن القلعة تفتح أبوابها أمام الجمهور من الساعة ٨ صباحا إلى الساعة ٤ ونصف مساء بشكل طبيعي ولا يوجد أي إغلاق في أي وقت من أوقات الأسبوع.

وترددت أنباء حول غلق منطقة القلعة غدا السبت من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، بسبب وجود زيارة خاصة للمنطقة.

يذكر أن القلعة تضم عدة أبراج منها برج المقطم وبرج الصفة وبرج العلوة وبرج كر كيلان وبرج الطرفة وبرج المطار وبرج المبلط وبرج المقوصر وبرج الامام أوبرج القرافة وبرج الرملة وبرج الحداد وبرج الصحراء والبرج المربع، فيما تضم قصور الجوهرة والحريم والأبلق والعدل.

وتضم القلعة مساجد محمد علي والناصر قلاوون وسليمان باشا الخادم"سارية الجبل" ومسجد "أحمد كتخدا عزبان-جامع العزب"، ومتحفي الشرطة و"الحربي"، كما تضم القلعة أثارا أخرى منها إيوان فارس الدين أقطاي ودار الضرب وبئر يوسف ومدرسة القلعة الحربية وثكنات الجيش المصري ودار صناعة القلعة"ورش باب العزب.