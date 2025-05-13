مستشفى الشيخ زايد التخصصي تطلق النسخة الأولى من مؤتمر القسطرة المخية

كتب - أحمد جمعة:

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر القسطرة المخية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فاروق حسن، رئيس وحدة القسطرة المخية والأستاذ بطب القصر العيني.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وفي بداية كلمته، وجّه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، الشكر والعرفان لوزير الصحة ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة على رعايتهم للمؤتمر والدعم الكامل لإقامة تلك الفعاليات التعليمية.

وأكد أن المؤتمر في نسخته الأولى يأتي في إطار حرص إدارة المستشفى على دعم الأنشطة العلمية والتعليم الطبي المستمر، والوصول إلى آخر المستجدات في المجال الطبي، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وخلال كلمته، وجّه الدكتور فاروق حسن، أستاذ ورئيس قسم القسطرة المخية، الشكر للطاقم الطبي متعدد التخصصات، والذي يضم أطباء المخ والأعصاب، والرعاية المركزة، والطوارئ، والصيدلة الإكلينيكية، والتمريض، على أدائهم المتميز خلال الفترة الماضية، ودورهم الفعال في إنجاز عدد كبير من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

كما توجّه بالشكر لإدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وعلى رأسها الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، على الدعم المستمر في تطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وخصّ بالذكر إنشاء وحدة السكتة الدماغية (Stroke Unit) خلال يوليو الماضي من عام 2024، والتي تقدم الخدمة الطبية لعدد كبير من المواطنين ضمن موقعها الجغرافي.

وتضمنت الفعاليات عددًا من المحاضرات والحوارات النقاشية الحية على يد خبراء القسطرة المخية، بحضور مميز من مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية وقطاعات وزارة الصحة المصرية وهيئات الرعاية الصحية والأكاديمية الطبية العسكرية.

وجاءت الجلسة الافتتاحية لتناقش أحدث البروتوكولات الدولية للقسطرة المخية في التعامل مع حالات السكتة الدماغية الحادة، حيث أدار الجلسة كل من: أ.د. أحمد سامي، أ.د. محمد مصطفى، أ.د. فاروق حسن، وأ.د. سلمى حامد.

فيما تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر، بإدارة أ.د. محمد حمدي، أ.د. مصطفى فريد، أ.د. شريف محمد، وأ.د. طارق الخولي، نتائج الحالات التي تم إجراؤها مؤخرًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي منذ افتتاح وحدة السكتة الدماغية.

واستعرض أ.د. خالد صبح، أ.د. وائل الشواف، أ.د. محمد خالد علوي، وأ.د. عمرو محمود، أحدث طرق القسطرة المخية لعلاج السكتة الدماغية، وذلك خلال فعاليات الجلسة الثالثة.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بورشة العمل التفاعلية، وذلك عبر استخدام نموذج محاكاة حي (Simulator) لإجراء حالات القسطرة المخية، بحضور واسع من شباب الأطباء من مختلف التخصصات الطبية على مستوى القطاع الصحي المصري.