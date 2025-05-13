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قبل امتحانات الثانوية العامة.. "اتصالات النواب" تُطالب بالانتهاء من الصيانات بالسنترالات

05:00 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي وزارة الاتصالات، بالانتهاء من كافة الصيانات بجميع السنترالات على مستوي الجمهورية، حتى تكون جاهزة لتقديم خدمات الإنترنت لأبنائنا الطلاب أثناء امتحانات صفوف النقل وخصوصًا أثناء امتحانات الثانوية العامة.

وأكد النائب أحمد بدوي، على ضرورة الانتهاء من أي أعمال صيانة خلال أيام حتى لانترك أبنائنا عرضة لموجات الانقطاع في الخدمة جراء الصيانة التي تجري على الشبكات.

وتابع "بدوي"، بأن اللجنة قررت تشكيل غرفة عمليات دائمة لتلقي شكاوي النواب في الدوائر لحل أي مشكلات أو أعطال أو انقطاع لخدمات الإنترنت على مستوي جميع الدوائر.

وبين رئيس اتصالات النواب بان دورنا الوطني يحتم علينا ممارسة الدور الرقابي وخاصة لتوفير بيئة ملائمة وخدمات منتظمة خاصة في قطاع الاتصالات لأبنائنا الطلاب.

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صيانة السنترالات امتحانات الثانوية العامة لجنة الاتصالات مجلس النواب
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