المسلماني: إطلاق قنوات رقمية تابعة لماسبيرو قريبًا لمواكبة الإعلام الحديث

كتب- عمرو صالح:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تستعد لإطلاق قنوات رقمية جديدة تتبع ماسبيرو، وذلك في إطار التفاعل مع الحراك المتسارع في مجال الإعلام الرقمي.

وقال المسلماني، خلال لقاء تليفزيوني مع قناة الكويت على هامش ملتقى الإعلام العربي، إن مجلس إدارة الهيئة أقر رسميًا إطلاق هذه القنوات، مؤكدًا أنها ستخضع للوائح القنوات التلفزيونية التابعة للهيئة، بما يعزز من قدرة ماسبيرو على مواكبة التطور الكبير في المشهد التليفزيوني العالمي.

ويأتي هذا الإعلان استكمالًا لمشروع طموح سبق أن أطلقته الهيئة لتدشين منصة رقمية حديثة، والعمل على أرشفة ونقل محتوى ماسبيرو التاريخي، الذي يمتد لعقود، إلى وسائط رقمية تواكب العصر.

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