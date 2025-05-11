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صور.. نقيب الصحفيين يلتقي وزير المالية في احتفالية مرور 10 سنوات على "تكافل وكرامة"

01:26 م الأحد 11 مايو 2025
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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

التقى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية للاحتفالية التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة".

وحرص وزير المالية، على تهنئة نقيب الصحفيين بمناسبة فوزه في انتخابات النقابة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه وتعزيز دور النقابة في دعم العاملين بالمجال الصحفي.

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خالد البلشي نقيب الصحفيين وزير المالية تكافل وكرامة
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