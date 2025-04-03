قانون الإجراءات الجنائية.. متى يحق للشاهد الامتناع عن الإدلاء بشهادته؟

كتب - عمرو صالح:

حدد قانون الإجراءات الجنائية عدة حالات يجوز فيها امتناع الشاهد عن أداء شهادته.

ونصت المادة 286 على: "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المُبلِّغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى".

كما نصت المادة 287 على أن "تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد من أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها".

وأشارت المادة 66 من قانون الإثبات إلى أنه "لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك، يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طُلب منهم ذلك ممن أسرَّها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم".

كما أوضحت المادة 67 من قانون الإثبات أنه "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي، بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر".