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هل سيتم تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف؟.. متحدث الوزراء يوضح

07:01 م الأحد 27 أبريل 2025

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كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة لن تقوم بتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، موضحًا أن الدولة ستقوم بتوفير كافة الموارد اللازمة لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال خطة متكاملة تم العمل عليها منذ فترة طويلة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن خطة دعم الشبكة القومية للكهرباء تتضمن الدخول في مشروعات جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الكهرباء وربط هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أنه سيتم العمل على توفير الموارد اللازمة لمحطات الكهرباء من الوقود التقليدي، وذلك بجانب الاستخدام الأمثل للكهرباء خلال الفترة المقبلة.

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