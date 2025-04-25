السيسي: الدفاع عن سيناء وكل شبر من أرض الوطن من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدفاع عن سيناء وحماية كل شبر من أرض الوطن عهدا لارجعة فيه ومبدأ ثابتًا في عقيدة المصريين جميعا يترسخ في وجدان الأمة جيلا بعد جيل ضمن أسس أمننا القومى.. التى لا تقبل المساومة أو التفريط.

وأضاف خلال الكلمة التي وجهها صباح الجمعة، بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء، أنه إذ نستحضر اليوم هذه الذكرى الخالدة.. نرفع الهامات إجلالا للقوات المسلحة التي قدمت الشهداء دفاعا عن الأرض والعرض، وسطرت ملحمة خالدة من البذل والتضحية جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة المدنية الذين خاضوا معركة شرسة لاجتثاث الإرهاب من أرض سيناء الغالية.

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء