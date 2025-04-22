لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث مع وزير الخارجية عدد من الملفات الحقوقية الدولية

كتب- حسن مرسي:

تعقد اليوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا هامًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

يأتي هذا اللقاء انطلاقًا من الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض أوضاع حقوق الإنسان على الساحة الدولية والمواقف الرسمية للدولة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

كما سيناقش الطرفان سبل التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تقدم إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بشأن مصر وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق هذه التوصيات.

وفي ختام الاجتماع، سيتباحث الجانبان حول الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول ملف حقوق الإنسان في مصر، واستعراض الآليات الدبلوماسية المناسبة للرد عليها.