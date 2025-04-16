نشرة التوك شو| تفاصيل إقرار قانون العمل.. وطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مجلس النواب وافق نهائيًا على قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد شهد توافقًا على مبدأ الأجر مقابل العمل.

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حالة الاحتقان السائدة في الأوساط الجماهيرية، والأخبار المتداولة بشأن قيام نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" برفع دعوى قضائية ضد إدارة ناديه، على خلفية ما وصفه بـ"التجاوزات" والتشهير الذي تعرض له خلال صفقة انتقاله التي أثارت جدلًا واسعًا في الساحة الكروية المصرية

أوضح عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الوزارة أطلقت مبادرة لتوفير 400 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات (اجتماعي، متوسط، فوق متوسط، فاخر)، في 15 مدينة جديدة موزعة على عدة محافظات، مما يجسد اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية العمرانية

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على إعلان السلطات الأردنية ضبط خلايا مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ محلية الصنع، مؤكدة أن الاعترافات المصوّرة للمتهمين أعادت إلى الأذهان مشاهد مأساوية مرّت بها مصر في السنوات الماضية.

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الجولة المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية مساء أمس في عدد من شوارع مصر الجديدة، لمتابعة ملف الإشغالات وتعدي المقاهي والمحال على الأرصفة.