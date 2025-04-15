"جبران" يكشف مزايا قانون العمل الجديد: يجذب الاستثمارات

كتبت - داليا الظنيني:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مجلس النواب وافق نهائيًا على قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد شهد توافقًا على مبدأ الأجر مقابل العمل.

وأضاف وزير العمل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن قانون العمل الجديد نص على وجود لائحة تنفيذية لمنح العامل مميزات أو العمل لساعات أكثر.

وتابع جبران: قانون العمل الجديد سيريح المواطنين وأصحاب الأعمال.

وأكمل: قانون العمل الجديد أكد على الذهاب إلى المحكمة العمالية والفصل خلال 3 شهور، وهو إنجاز للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن قانون العمل القديم كان يتطلب الذهاب إلى المحكمة العمالية، وقد يستغرق الفصل في القضايا 20 عامًا.

ولفت إلى أن مجلس النواب وافق نهائيًا على قانون العمل الجديد، مضيفًا أننا حققنا توازنًا في القانون.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يجذب المستثمرين، متابعًا أن القانون الجديد ألغى بند حبس صاحب العمل.

وتابع جبران أن قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين ساعات العمل وحقوق العمال، مستدركًا أن القانون يتماشى مع قوانين العمل الدولية.

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