"جذر العنف".. لميس الحديدي تعلق على ضبط خلايا إخوانية في الأردن

كتبت - داليا الظنيني:

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على إعلان السلطات الأردنية ضبط خلايا مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ محلية الصنع، مؤكدة أن الاعترافات المصوّرة للمتهمين أعادت إلى الأذهان مشاهد مأساوية مرّت بها مصر في السنوات الماضية.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: رغم نفي جماعة الإخوان في الأردن مسؤوليتها عن الأحداث، وتأكيدها أنها جزء من النسيج الوطني، إلا أن هذه التصريحات تذكّرنا بما عشناه في مصر، عندما كانت الجماعة تنكر تورطها في كل واقعة رغم وضوح الأدلة.

وأضافت: المشهد ليس جديدًا علينا في مصر، وقد مررنا بتجارب مشابهة، وشهدنا خلايا إرهابية تم ضبطها، وعشنا سنوات من التفجيرات التي راح ضحيتها مواطنون وشهداء من الجيش والشرطة، ودفعنا جميعًا أثمانًا باهظة.

ووجّهت التحية لقوات الأمن الأردنية على يقظتها، مؤكدة أن الكشف عن مثل هذه الخلايا يفضح الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت: مهما ادّعت الجماعة أنها جزء من النسيج الوطني، ومهما ارتدت أقنعة المظلومية والتلون، فهذه هي حقيقتها التي لا يمكن إنكارها، مؤكدة أن جميع جماعات الإسلام السياسي المتطرفة في المنطقة خرجت من عباءة الإخوان، بدءًا من داعش والنصرة، وصولًا إلى الجماعات التي أذاقت المصريين ويلات الإرهاب، سواء في حادثة الأقصر الإرهابية أو ما حدث بعد 2013.

وتابعت: منذ تأسيسها عام 1928، كانت جماعة الإخوان هي الجذر لكل مظاهر العنف الديني في المنطقة، وكلما عادت الأحداث لتذكّرنا، ولذا يجب أن نتوقف ونتذكر من هم الإخوان.

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