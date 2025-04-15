الإسكان: الوحدات المطروحة لمحدودي ومتوسطي الدخل تشمل 15 مدينة جديدة

كتبت - داليا الظنيني:

أوضح عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الوزارة أطلقت مبادرة لتوفير 400 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات (اجتماعي، متوسط، فوق متوسط، فاخر)، في 15 مدينة جديدة موزعة على عدة محافظات، مما يجسد اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية العمرانية.

وذكر خطاب، في تصريحات لبرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، أن استقبال طلبات الحجز بدأ اليوم وسيستمر حتى 15 أبريل 2026، مؤكدًا أن جميع إجراءات التقديم ستتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، تماشيًا مع جهود الحكومة نحو التحول الرقمي.

وأوضح أن النظام الجديد يمنح المواطنين حرية اختيار وحداتهم السكنية دون الحاجة إلى قرعة، حيث يعتمد التخصيص على جدية المتقدمين وسدادهم للمقدم المطلوب.

وأشار إلى أن جميع الوحدات المعروضة كاملة التشطيب، مع إمكانية اختيار المساحة والدور المناسب لاحتياجات كل مستفيد.

وأضاف أن المبادرة تتضمن مشروعات متنوعة بمساحات تبدأ من 75 مترًا مربعًا، لتوفير خيارات تلائم مختلف شرائح المجتمع.

كما أكد حرص الوزارة على تقديم تسهيلات في السداد لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في امتلاك مسكن ضمن هذه المبادرة الكبيرة.

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