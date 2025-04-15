متحدث "التنمية المحلية" يكشف تفاصيل جولة الوزيرة بشوارع مصر الجديدة

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الجولة المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية مساء أمس في عدد من شوارع مصر الجديدة، لمتابعة ملف الإشغالات وتعدي المقاهي والمحال على الأرصفة.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: إن الجولة كانت مفاجئة للجميع، حتى للمرافقين لها ورئيس الحي، مبينًا أن الوزيرة تفقدت مناطق شهيرة مثل الكوربة، شارع بغداد، وميدان الإسماعيلية.

وأوضح أن الوزيرة رصدت تعديات واضحة من المحال والمقاهي على الأرصفة، بالإضافة إلى أعمدة إنارة غير مضاءة، ووجهت بسرعة إزالة الإشغالات و"إرجاع الأرصفة للمواطنين"، قائلاً: "ده حق أصيل للمواطن".

ووجهت الوزيرة رئيس الحي بتلافي كل الملاحظات فورًا.

وأضاف أن التعليمات لم تقتصر فقط على حي مصر الجديدة، بل شملت أحياء أخرى مثل مدينة نصر والجزء الشرقي منها، مؤكدًا أن هناك توجيهات على مستوى القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، قائلاً: "على مدار اليوم، منذ الصباح، كل المسؤولين في محافظة القاهرة، ليس فقط مصر الجديدة، لكن مدينة نصر وشِقّ مدينة نصر، كل الأحياء، السادة المحافظين صدر لهم توجيهات برفع الإشغالات وإرجاع الأرصفة للناس، وهو حق أصيل لهم".

وأكد أن "كل المحافظين عندهم تكليفات واضحة برفع الإشغالات فورًا، واستعادة الانضباط في الشارع".