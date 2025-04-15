لميس الحديدي تعلق على انتقال "زيزو" للأهلي: "بصراحة أنا فرحانة"

كتبت- داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حالة الاحتقان السائدة في الأوساط الجماهيرية، والأخبار المتداولة بشأن قيام نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" برفع دعوى قضائية ضد إدارة ناديه، على خلفية ما وصفه بـ"التجاوزات" والتشهير الذي تعرض له خلال صفقة انتقاله التي أثارت جدلًا واسعًا في الساحة الكروية المصرية.

وقالت الحديدي: كل الخلافات الرياضية الأخيرة كان "زيزو" كلمة السر فيها، وهذا هو الاحتقان السائد في الأوساط الرياضية والجماهيرية.

وأعربت خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON عن أملها في تهدئة هذا الاحتقان، مؤكدة على أهمية ثقافة الاحتراف في كرة القدم.

وقالت الحديدي: أتمنى أن يهدأ هذا الاحتقان، ففي النهاية 'زيزو' مجرد لاعب، والكرة أكبر من ذلك، وعلينا أن نعتاد على الاحتراف، كما رأينا مع رمضان صبحي وغيره، فالانتقالات جزء من اللعبة.

وأعربت الحديدي عن سعادتها بالصفقة كمشجعة أهلاوية: "لن أكذب على جمهوري وأصدقائي، وأنا سعيدة بالطبع بقدوم "زيزو" للأهلي، فالصفقة جيدة واللاعب ممتاز، وبصراحة أنا فرحانة بهذا التعاقد".

واختتمت تصريحاتها بتأكيد أن الأندية أكبر من أي لاعب: الأهلي والزمالك أكبر من أي فرد، ودائمًا أقول: الأهلي بمن يحضر، والزمالك نادي عريق وكله محترفون".