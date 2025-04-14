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الغرف السياحية: أهالي نزلة السمان سيكونون جزءًا أساسيًا من عملية التطوير

03:24 ص الإثنين 14 أبريل 2025

تطوير نزلة السمان

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كتب- حسن مرسي:

أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اجتماع رئيس الوزراء الأخير حول منطقة نزلة السمان، جاء بهدف تطويرها كمقصد سياحي عالمي، وليس إزالتها، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الجارية تراعي القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة، بما يساهم في تحسين تجربة الزوار.

وخلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، أشار الشاعر إلى أن أهالي نزلة السمان سيكونون جزءًا أساسيًا من عملية التطوير، حيث سيساهمون في جذب ما يزيد عن 3 ملايين سائح سنويًا إلى المنطقة.

وأضاف الشاعر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شدد على أن الأساس في أي عملية تطوير هي مشاركة الأهالي وليس الاستعانة بـ البلدوزر.

وتوقع الشاعر أن يكون المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه "واحد من أهم المتاحف الحضرية الكبيرة التي تمس حضارة دولة واحدة"، عامل جذب كبير للسياح من مختلف أنحاء العالم، وأن يغير خريطة السياحة في مصر قبل افتتاحه الرسمي.

كما أشار إلى أن مشاركة مصر في المعارض السياحية الدولية الكبرى، سواء كدولة أو من خلال الشركات العاملة في القطاع، تساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية وجذب المزيد من السياح.

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