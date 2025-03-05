مدبولي: تجاوز مؤشر مديري المشتريات 50 نقطة يعكس نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد، ويعزز خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن البنك المركزي أعلن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنحو 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بوضعها السلبي منذ أكثر من عام، حيث كانت تسجل عجزًا بلغ 29 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إجمالي الزيادة في صافي الأصول الأجنبية بلغ حوالي 37 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم ليس بالقليل، وأن الزيادة في يناير وحده بلغت نحو 60%، كما كشف عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 47.4 مليار دولار، مما يعكس استقرارًا اقتصاديًا وقدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق، رغم زيادة الطلب على السلع والعملة الصعبة مع اقتراب شهر رمضان.

وشدد "مدبولي" على أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق التوازن بين الإيرادات وتوافر العملة الصعبة، بما يضمن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.

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