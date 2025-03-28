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قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء

07:24 م الجمعة 28 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا برقم 158 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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