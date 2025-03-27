نشوى مصطفى: "زوجي مات على كتفي.. ونمت في قبره عشان أحس إحساسه"

كتب- محمد نصار:

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن تفاصيل مؤثرة عن وفاة زوجها، مؤكدة أنها كانت شاهدة على لحظة خروج روحه، وأنها نزلت إلى قبره بعد دفنه لترى كيف سيكون حاله.

جاء ذلك خلال لقائها في برنامج "كلم ربنا"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على راديو 9090.

قصة اكتشاف مرض زوجها ووفاته المفاجئة

روت نشوى مصطفى، كيف اكتشفت مرض زوجها بالصدفة، قائلة: "كنت مع بنتي الحامل عندما طلب الطبيب تحاليل لها، فقلت لها خلي المعمل ييجي البيت ويعمل تحاليل ليا ولأبوكي بالمرة.. وافق بصعوبة، ولما جات النتيجة، لقيت إنزيمات الكبد عنده مرتفعة جدًا.. اكتشفنا بعدها إنه عنده تليف في الكبد بآخر مراحله، وبدون أي أعراض.. وبعد 18 يوم من اكتشاف المرض، قال لي (أنا طالع أنام)، وفجأة رجع دم وانهار".

وأكملت: "في آخر لحظة قال (يا رب) مرتين، واستقبل القبلة وابتسم، ومات على كتفي، وشفت لحظة خروج الروح.. كنت باتشهد كتير، وفجأة ملامحه رجعت زي ما كنا مخطوبين.. شاب وبدون تجاعيد".

النوم في قبره وشمّ رائحة المسك

عن لحظة دفنه، قالت: "لما دخلت القبر، كان نفسي أشوف هو هيحس بإيه لما ينام هنا.. نمت مكانه وشميت ريحة مسك قوية، وسألت التربي عنها فقال لي (أنا كمان شميتها)، وأكد أن المكان واسع وريحته حلوة.. لكن قال لي (حرام)، فقمت من مكاني".

حياة نشوى مصطفى بعد رحيل زوجها: "لسه عايش معايا"

أكدت نشوى مصطفى، أنها لا تزال تشعر بوجود زوجها، موضحة: "ريحته لسه في سجادة صلاته.. وأنا لما بنزل بقوله (أنا نازلة يا عماد)، ولما برجع بقوله (أنا رجعت).. حتى مرة كنت في المطبخ وسمعت كحته في أوضة النوم".

وأضافت: "كنت بقول لربنا ليه أنا اللي فضلت وهو اللي مشي، أنا مريضة قلب وركبت 3 دعامات.. لكن فهمت إن ربنا بيعلمني إنه هو السند الحقيقي، مش البشر.. دلوقتي أنا متونسة بربنا".

نشوى مصطفى: "كنت ببيع هدوم في العتبة وسندوتشات عشان التمثيل"

كشفت نشوى مصطفى، عن بداياتها الصعبة، قائلة: "نشأت في شبرا، أبويا كان سواق في المصانع الحربية، وكنا 5 أخوات، لكنه صمم يعلمنا رغم ظروفه.. كنت الأولى على الجمهورية في الابتدائية الأزهرية، وبعدين دخلت تجارة عين شمس، لكن كنت بحلم بالتمثيل، واشتغلت في بيع الملابس في العتبة، وبعد الجامعة كنت ببيع سندوتشات عشان أقدر أدرس في معهد الفنون".

وأضافت: "عشت في شبرا وسط مسلمين ومسيحيين، كنا عيلة واحدة، وحتى اليوم بزور أمي هناك.. التمثيل كان حلمي، ودخلت المسرح الجامعي بإشراف أحمد عبد العزيز، رغم اعتراض والدي اللي قال لي لازم حد من أخواتي يبطل تعليم، فقررت أعتمد على نفسي".

واختتمت نشوى مصطفى حديثها قائلة: "بكلم ربنا دايمًا، وطلباتي منه كتير، ساعات بكسف من كتر ما بطلب، بس هو الغني وخزائنه مليانة.. ولما الدنيا بتسرقني برجع بسرعة".

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