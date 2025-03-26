أمانة المحليات بحزب الجبهة الوطنية تناقش توسيع المشاركة في العمل المحلي ووضع تصور لقانونها

القاهرة- أ ش أ:

ناقشت الأمانة المركزية للمحليات بحزب الجبهة الوطنية خطة عملها خلال المرحلة القادمة والتي تعتمد على المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات ووضع تصور لقانونها .

وتطرقت الأمانة - خلال اجتماع - للاستعدادات لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والتحركات للمساهمة في خريطة التنمية بالمحافظات إلى الأفضل، وذلك وفقا لطبيعة كل محافظة ومواردها ومكوناتها.

وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق وأمين عام الأمانة إنه يجري إعداد مقترح لقانون المحليات، خاصة إن قانون المحليات حساس جدا ويمس العلاقة بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلى أن عضو المحليات يتعامل في نطاق واسع مع المواطنين.

وأوصت الأمانة بحصر أبرز مشاكل المحليات وتقديم حلول لها في كل محافظة، وزيادة أعداد أعضاء الأمانة من ذوى الخبرات والكفاءات وأيضا التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات لتلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع وإنشاء مركز تدريب خاص بالحزب أو أكاديمية تدريب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ورجال الأعمال، بهدف التدريب والتأهيل، وانطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية للمساهمة في تنمية العمل المحلي.