نشرة التوك شو| حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز.. والغيبوبة وموت جذع المخ
كتبت - داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.
وزير التموين: عدد أسواق "اليوم الواحد" تجاوز الـ 300 للسيطرة على الأسعار
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان بدأت منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن إحدى التحديات الرئيسية التي واجهها كانت سلاسل الإمداد، التي قد تشهد في بعض الأحيان استغلالًا أو تلاعبًا في الأسعار.
حسام موافي يوضح الفرق بين الغيبوبة وموت جذع المخ
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أهمية التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخ، مشددًا على ضرورة اتباع إجراءات دقيقة للتأكد من الحالة الطبية للمريض
جمال شعبان يُحذر: الفرح الشديد قد يسبب الوفاة مثل الحزن
حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من التأثيرات السلبية للمشاعر القوية على القلب، مشيرًا إلى أن الحزن الشديد قد يؤدي إلى أزمات قلبية وارتفاع ضغط الدم، بل ويساهم أحيانًا في الإصابة بالسرطان
وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز أو زيادة سعره
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لا تعتزم رفع الدعم عن رغيف الخبز أو زيادة سعره، مشددًا على استمرار تحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفته
وزير التموين: تقليل استيراد القمح.. وتحويل مصر لمركز إقليمي لتخزين الحبوب
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات واضحة لتقليل استيراد القمح، مع تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
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