وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز أو زيادة سعره

كتب - داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لا تعتزم رفع الدعم عن رغيف الخبز أو زيادة سعره، مشددًا على استمرار تحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفته.

وأوضح "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الوزارة تنتج أكثر من 250 مليون رغيف يوميًا، عبر أكثر من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وأضاف: "نحن لا نسعى لإلغاء دعم الخبز أو رفع سعره، والأمر نفسه ينطبق على السكر، ولكننا نحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك، وعدم إهدار الخبز أو استخدام السكر بكثرة، لما لذلك من آثار سلبية على الصحة".

وأشار إلى أن كل رغيف يبلغ وزنه 90 جرامًا، وأن تجربة توزيع الخبز وفق الوزن التي تم تنفيذها في إحدى محافظات الصعيد لقيت قبولًا واسعًا، لكن تطبيقها في باقي المحافظات يحتاج إلى دراسة دقيقة تجنبًا لحدوث ازدحام أو استغلال من قبل البعض.

وأكد الوزير أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 150 قرشًا، بينما تتحمل الدولة 130 قرشًا منه، ويشتريه المواطن بـ20 قرشًا فقط، موضحًا أن الدعم المخصص للخبز سيزداد في الموازنة الجديدة، وستتحمل الدولة أي زيادات في التكلفة دون تحميلها على المواطنين.

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