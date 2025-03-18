جمال شعبان يُحذر: الفرح الشديد قد يسبب الوفاة مثل الحزن

كتبت - داليا الظنيني:

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من التأثيرات السلبية للمشاعر القوية على القلب، مشيرًا إلى أن الحزن الشديد قد يؤدي إلى أزمات قلبية وارتفاع ضغط الدم، بل ويساهم أحيانًا في الإصابة بالسرطان.

وأضاف شعبان، خلال تقديمه برنامج "طبيب القلوب"، أن التساؤل حول ما إذا كان الفرح الشديد قد يسبب مشكلات صحية مشابهة للحزن هو أمر مشروع، موضحًا أن الفرق يكمن في أن الفرح مطلوب، بينما الحزن مفروض على البشر. ومع ذلك، فإن الإفراط في أي من المشاعر يمكن أن يكون ضارًا.

وأشار إلى أن الاعتدال في المشاعر هو مفتاح الصحة النفسية والجسدية، لافتًا إلى أن الفرح الشديد قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، مما قد يسبب مشكلات مشابهة لتلك الناتجة عن الحزن الشديد.

وذكر شعبان حادثة شهيرة تتعلق بأحد المشجعين الذي توفي فرحًا بعد تسجيل النادي الأهلي هدفًا حاسمًا في مرمى الزمالك، مؤكدًا أنه أجرى حينها مداخلة هاتفية مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي للحديث عن تأثير الفرح الشديد على صحة القلب.

اقرأ أيضا:

بدء صرف زيادات بطاقة التموين.. كيف تعرف أنك تستحق؟

بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025

استجابة لرؤية الرئيس.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"

وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 8 آلاف ريال - التخصصات وكيفية التقديم