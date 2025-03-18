إعلان

جمال شعبان يُحذر: الفرح الشديد قد يسبب الوفاة مثل الحزن

09:06 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من التأثيرات السلبية للمشاعر القوية على القلب، مشيرًا إلى أن الحزن الشديد قد يؤدي إلى أزمات قلبية وارتفاع ضغط الدم، بل ويساهم أحيانًا في الإصابة بالسرطان.

وأضاف شعبان، خلال تقديمه برنامج "طبيب القلوب"، أن التساؤل حول ما إذا كان الفرح الشديد قد يسبب مشكلات صحية مشابهة للحزن هو أمر مشروع، موضحًا أن الفرق يكمن في أن الفرح مطلوب، بينما الحزن مفروض على البشر. ومع ذلك، فإن الإفراط في أي من المشاعر يمكن أن يكون ضارًا.

وأشار إلى أن الاعتدال في المشاعر هو مفتاح الصحة النفسية والجسدية، لافتًا إلى أن الفرح الشديد قد يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، مما قد يسبب مشكلات مشابهة لتلك الناتجة عن الحزن الشديد.

وذكر شعبان حادثة شهيرة تتعلق بأحد المشجعين الذي توفي فرحًا بعد تسجيل النادي الأهلي هدفًا حاسمًا في مرمى الزمالك، مؤكدًا أنه أجرى حينها مداخلة هاتفية مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي للحديث عن تأثير الفرح الشديد على صحة القلب.

اقرأ أيضا:

بدء صرف زيادات بطاقة التموين.. كيف تعرف أنك تستحق؟

بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025

استجابة لرؤية الرئيس.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"

وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 8 آلاف ريال - التخصصات وكيفية التقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب الحزن الشديد الفرح الشديد يسبب الوفاة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب