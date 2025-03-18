وزير التموين: عدد أسواق "اليوم الواحد" تجاوز الـ 300 للسيطرة على الأسعار

كتب - داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان بدأت منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن إحدى التحديات الرئيسية التي واجهها كانت سلاسل الإمداد، التي قد تشهد في بعض الأحيان استغلالًا أو تلاعبًا في الأسعار.

وأوضح "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن الوزارة لجأت إلى "سوق اليوم الواحد"، حيث تجاوز عدد هذه الأسواق 300 سوق، يتم فيها جمع المنتجين في مكان موحد ليوم واحد أسبوعيًا، ما يسهم في تقليل دور الوسطاء، وخفض الأسعار، وتحفيز كبار المنتجين على تقديم العروض، مما يعزز استقرار السوق.

وأضاف أن مبادرة "أهلا رمضان" توسعت بشكل كبير، حيث تم التنسيق مع شركاء النجاح لتخصيص أركان داخل أغلب المحلات، مما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم.

وفي إطار تحسين منظومة تخزين ونقل السلع، أشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء صوامع جديدة بالقرب من الموانئ، مع التوسع في استخدام النقل النهري بدلًا من البري، مما يسهم في تقليل التكاليف ورفع كفاءة نقل الحبوب والمواد الغذائية.

كما شدد الوزير على أهمية دور الإعلام في التوعية ببرامج الغذاء، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير الخبز البلدي المدعوم عبر إضافة عنصري الحديد وحمض الفوليك، لتحسين قيمته الغذائية وتعزيز الفوائد الصحية للمستهلكين.