وزير التموين: تقليل استيراد القمح.. وتحويل مصر لمركز إقليمي لتخزين الحبوب

كتب - داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات واضحة لتقليل استيراد القمح، مع تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، إلى أن الوزارة تتابع المخزون السلعي لحظيًا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان باستمرار المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، الذي يكفي 6 أشهر، بينما يكفي مخزون القمح 5 أشهر.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لوجيستي لتخزين الحبوب وتداولها، من خلال إنشاء مركز لوجيستي متخصص، مما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي لتجارة الحبوب في المنطقة.

وفيما يخص البورصة السلعية، أوضح الوزير أن الشكل الجديد لها سيُحدث فرقًا كبيرًا في توفير العملة الصعبة، حيث ستساعد في ضبط الأسعار بناءً على المدخلات والمخرجات، مما يمكن الدولة من تحديد احتياجاتها بدقة وتعزيز قدرتها على التصدير بأسعار تنافسية.

أما فيما يتعلق بالزيوت، أشار "فاروق" إلى أن مصر تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها، لكنها تمتلك خبرات متراكمة في عمليات خلط الزيوت، مما يمكنها من إضافة قيمة مضافة وتحقيق مكاسب تجارية.

كما أكد أن مخزون السكر آمن ويفوق 13 شهرًا، مشيرًا إلى أهمية صناعة السكر كإحدى الصناعات الإستراتيجية في مصر، ومعبرًا عن سعادته بظهور أنماط جديدة من التجارة، مثل تصدير العسل الأسود.

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