حسام موافي يوضح الفرق بين الغيبوبة وموت جذع المخ

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أهمية التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخ، مشددًا على ضرورة اتباع إجراءات دقيقة للتأكد من الحالة الطبية للمريض.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" عبر قناة صدى البلد، أن بعض الدول تفصل أجهزة التنفس عن المرضى فور التأكد من موت جذع المخ، بينما في مصر لا يُتخذ هذا الإجراء إلا بعد موافقة النيابة العامة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وأشار إلى أن تشخيص موت جذع المخ يتطلب، من وجهة نظره، 5 أطباء تجاوزوا سن الستين، يقومون بإعداد تقارير منفصلة عن الحالة، وفي حال تطابق التقارير، يُؤكد التشخيص.

وأضاف أن قرار فصل أجهزة التنفس لا يُتخذ بشكل فردي، بل يُناقش في اجتماع يضم ممثلين عن القضاء والأزهر، باعتبارهما الجهتين المخولتين بإصدار القرار النهائي.

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