إعلان

حسام موافي يوضح الفرق بين الغيبوبة وموت جذع المخ

09:19 م الثلاثاء 18 مارس 2025

الدكتور حسام موافي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أهمية التمييز بين الغيبوبة وموت جذع المخ، مشددًا على ضرورة اتباع إجراءات دقيقة للتأكد من الحالة الطبية للمريض.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" عبر قناة صدى البلد، أن بعض الدول تفصل أجهزة التنفس عن المرضى فور التأكد من موت جذع المخ، بينما في مصر لا يُتخذ هذا الإجراء إلا بعد موافقة النيابة العامة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وأشار إلى أن تشخيص موت جذع المخ يتطلب، من وجهة نظره، 5 أطباء تجاوزوا سن الستين، يقومون بإعداد تقارير منفصلة عن الحالة، وفي حال تطابق التقارير، يُؤكد التشخيص.

وأضاف أن قرار فصل أجهزة التنفس لا يُتخذ بشكل فردي، بل يُناقش في اجتماع يضم ممثلين عن القضاء والأزهر، باعتبارهما الجهتين المخولتين بإصدار القرار النهائي.

اقرأ أيضا:

بدء صرف زيادات بطاقة التموين.. كيف تعرف أنك تستحق؟

بالأسماء.. الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025

استجابة لرؤية الرئيس.. الوطنية للإعلام تدعو لمؤتمر "مستقبل الدراما في مصر"

وظائف بالسعودية برواتب تصل لـ 8 آلاف ريال - التخصصات وكيفية التقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حسام موافي الغيبوبة وموت جذع المخ برنامج ربي زدني علمًا تشخيص موت جذع المخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تبدأ الخميس.. موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر وعلامات ليلة القدر ودعاؤها
الزيت بـ52 جنيها.. التموين تعلن أسعار السلع ضمن الدعم الإضافي للمستفيدين (مستند)
أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب