وزير النقل: فتح مشروع توسعة كوبري العامرية أمام حركة السيارات خلال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الأعمال النهائية لمشروع تعديل ورفع مناسيب وتوسعة كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع.

المشروع يبلغ طوله 1200 متر بالمطالع والمنازل بواقع 5 حارات مرورية.

وقد وجه الوزير، بسرعة الانتهاء من الأعمال وفتح الكوبري أمام حركة السيارات خلال عيد الفطر المبارك لخدمة أهالي الإسكندرية وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة من وإلى الإسكندرية وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة.

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