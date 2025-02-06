نقابة الأشراف تدعو كافة طوائف الشعب المصري للتضامن والاصطفاف خلف القيادة السياسية

بحضور آلاف المشاركين.. الحوار الوطني: أصدرنا 256 توصية بعد تنفيذ 110 جلسات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اجتمع ممثلون لنقابة الأشراف، برئاسة السيد الشريف، بمقر النقابة بالقاهرة، على ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا في هذه المرحلة.

عقد الاجتماع، برئاسة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وبحضور علماء بالأزهر والأوقاف وأعضاء من المجلس الأعلى للنقابة وبرلمانيين وشباب من مختلف المحافظات.

وعبر المجتمعون عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي لمصر، وحماية المصالح العليا للبلاد وصون مقدرات الوطن.

وأشاد أبناء نقابة السادة الأشراف، بموقف مصر الثابت والمستقر عبر سنوات طويلة في دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المجتمعون اعتزازهم وتقديرهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وبما في ذلك تهجيرهم لمصر، مشددين على أن الأمر خطا أحمر يعبر عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية المستقرة و الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

ودعت نقابة السادة الأشراف كافة طوائف الشعب المصري للتضامن والاصطفاف خلف القيادة السياسية خاصة في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية والتي تجعل من اللحمة وتماسك الجبهة الداخلية واجبًا حتميًا.

وعبّر جموع السادة الأشراف عن ثقتهم الكاملة في أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرة على مواجهة كافة الأخطار والتحديات التي تحيق بمصر والإقليم كله في هذه المرحلة.

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