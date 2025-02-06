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برلماني يطالب التعليم بمراجعة صيانة المدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني

02:39 م الخميس 06 فبراير 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، وزارة التربية والتعليم بمراجعة أعمال الصيانة في جميع المدارس بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وفي بيان له، شدد النائب، على أهمية قيام مديريات التعليم في المحافظات المختلفة بمراجعة أوضاع المدارس وتحديد احتياجاتها من أعمال الصيانة وتنفيذها قبل عودة الدراسة.

وأشار إلى أن متابعة أعمال الصيانة بشكل دوري تعد من العوامل المهمة في تهيئة مناخ مناسب للطلاب، مما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والحد من المشاكل التي قد تعيقها.

كما أكد "توفيق" أن هناك العديد من الإصلاحات التي تحتاج إليها المدارس باستمرار، مثل صيانة الفصول الدراسية، وتوفير احتياجات المعامل، وغيرها من الأمور التي يجب أن تتابعها الوزارة بشكل دوري لضمان بيئة تعليمية ملائمة.

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