إزالة فورية لمخالفات البناء.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن رمضان

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، والأجهزة المعنية بالمحافظة، بضرورة المتابعة الدورية للحالة الفنية لكافة المعدات والآليات الهندسية، وإجراء الصيانة الدورية لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

منظومة المعدات في محافظة القاهرة

تمتلك المحافظة 6822 معدة ومركبة متنوعة، موزعة على:

- هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة

- الشركات العاملة في النظافة

- الأحياء المختلفة

- شركتي مياه الشرب والصرف الصحي

- هيئة النقل العام والإسعاف والحماية المدنية

- شركة الغاز

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وقيادات المحافظة.

تشديد على إزالة المخالفات والتعديات

وجه المحافظ، بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا، والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والإسراع في البت في طلبات التقنين للحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

متابعة مواعيد المحال خلال رمضان

شدد المحافظ، على الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية.

سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية

تم توجيه نواب المحافظ ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وإنهاء المشروعات التنموية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة القاهرة لتعزيز الانضباط، وتحسين الخدمات، وضمان الجاهزية التامة للتعامل مع الطوارئ.

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