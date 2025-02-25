دار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة المسئولة عن إعلان رؤية هلال رمضان

كتب- محمود أبو طالب:

قالت دار الإفتاء المصرية إنها الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال.

وأضافت دار الإفتاء في منشور عبر حسابها على فيسبوك: "نرجو عدم الالتفات إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها".

وأوضحت أن دار الإفتاء هي المصدر الوحيد لإعلان نتيجة رؤية هلال رمضان.

وتنظم دار الافتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا، مساء يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1446 هجريا ، لاعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).