رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة في تنمية محافظات مصر

كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر.

وقال جبالي، قبيل بدء جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، عقب إلقاء بيان عاجل بشأن الرد على تصريحات أحد رجال الأعمال حول تعطيل أهالي مطروح للاستثمار في المحافظة: "جميعنا شاهد على جهود الدولة لتحقيق التنمية في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات الحدودية، حيث لمسنا تنمية حقيقية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات يومًا بعد يوم".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "رأينا دعم أهالي المحافظات الحدودية لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ومحافظات الجمهورية. وأكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح وغيرها من المحافظات، حيث أصبحت مطروح بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات".

وأكد جبالي أن "أهلنا في المحافظات الحدودية، وكافة أنحاء الجمهورية، دائمًا ما يكونون داعمين لوطنهم، ومؤمنين بأن التنمية هي السبيل الأمثل لبناء مستقبلهم، ولهم منا كل الاحترام والتقدير".

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