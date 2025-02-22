أمطار على 7 مناطق.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا وتطالب بإجراءات احترازية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 23 فبراير 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

وأكدت الأرصاد، في بيان، استمرار الموجة الباردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من (بورسعيد - العريش - رفح)، تكون خفيفة على مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مطروح)

وتوقعت الهيئة، حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تكون سرعة الرياح بين 40 و60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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