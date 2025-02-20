أمين "العربي للكوادر الشبابية": الموقف المصري من قضايا الأمة العربية ثابت وراسخ

كتب- عمرو صالح:

أكد إبراهيم ضيف، الأمين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابية، على أهمية فهم التاريخ المصري العريق، مشيراً إلى أن "مصر هي التاريخ، ومن لم يقرأ التاريخ لن يفهم الحاضر ولن يشعر بالمستقبل".

وأضاف "ضيف"، في تصريحات له، أن مصر دولة مؤسسات وقيادتها الحكيمة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، وتعي جيداً تحديات الحاضر وتستشعر مستقبل الوطن والمنطقة.

وأشاد الأمين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابية، بدور الرئيس السيسي الذي سجله التاريخ بحروف من ذهب في دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، خاصةً حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أن الموقف المصري من قضايا الأمة العربية والإسلامية ثابت وراسخ، ويؤكد دعم مصر الدائم لأشقائها في كل زمان ومكان.

وفي ختام تصريحاته، بعث ضيف برسالة دعم إلى القيادة المصرية، والشعب المصري، والأشقاء، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر بتاريخها وحاضرها ومستقبلها هي قلب المنطقة النابض.

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