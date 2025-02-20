وزير الصحة يجدد الثقة في د. أحمد مصطفى رئيسًا لهيئة التأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أحمد مصطفى رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي.

ونص القرار الذي حمل رقم 46 لسنة 2025، على أن "يُجدد تولي الدكتور أحمد محمد مصطفى، استشاري متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي حتى 9 نوفمبر 2025، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب".

وفي نوفمبر 2024، قرر وزير الصحة تكليف الدكتور أحمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لمدة 3 أشهر، خلفًا للدكتور محمد ضاحي.

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