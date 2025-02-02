عمرو عبد الحميد عن روايته "واحة اليعقوب": الشباب يفضلون الأعمال المختلفة والبسيطة

كتب- أحمد الجندي:

قال الكاتب عمرو عبد الحميد، أحد أبرز الكتاب الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي لقيت روايته الأخيرة "واحة اليعقوب"، نجاحًا لافتًا في معرض الكتاب، إن الشباب يميلون إلى قراءة الأعمال الجديدة والمختلفة التي تتميز بأسلوب بسيط وسلس، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على الروايات التي يكتبها.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن روايته الأحدث "واحة اليعقوب" تنتمي إلى أدب الخيال؛ حيث تدور أحداثها في واحة بالصحراء، يعيش سكانها حياة مختلفة ويمارسون تدريبات في الكونغ فو؛ مما يعكس طبيعة حياتهم الفريدة.

وأشار عبد الحميد إلى أن "واحة اليعقوب" هي أحدث إصداراته الأدبية، مؤكدًا أن هناك أعمالًا جديدة سيتم طرحها بعد انتهاء فاعليات معرض الكتاب.

جدير بالذكر أن الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، بينما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة؛ من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، بوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية؛ مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

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