رسم حجز 10%.. خدمات خدمة العملاء الصوتية "الكول سنتر" بالسكة الحديد

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل الخدمات التي تقدمها خدمة العملاء الصوتية "الكول سنتر"، والتي تم إطلاقها أمس الاثنين.

خدمات خدمة العملاء الصوتية "الكول سنتر" بالسكة الحديد

1- الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط.

2- حجز تذاكر السفر على القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط قبل ميعاد السفر بـ 15 يومًا، مقابل رسم حجز بنسبة 10% من قيمة العملية.

3- الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة (الموقع الإلكتروني - تطبيق الهاتف المحمول - وكلاء البيع).

4- تسجيل الشكاوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل أي مشكلة وتفادي تكرارها مستقبلًا.

5- الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية.

ويمكن الاستعلام عن وحجز مقاعد قطارات السكة الحديد، من خلال الخط الساخن (1661)، أو رقم الأرضي (09000661).

اقرأ أيضًا:

20 صورة لشقق الإسكان المتوسط سكن لكل المصريين

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية

الرئيس السيسي يتوجه إلى إسبانيا.. ويلتقي الملك ورئيس الوزراء وكبرى الشركات