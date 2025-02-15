غرق متكرر ومفيش فرق إنقاذ.. طلب إحاطة للحكومة بمشكلات حمامات السباحة غير المطابقة

كتب- نشأت علي:

تقدَّمَ النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بشأن ضوابط إنشاء حمامات السباحة والرقابة عليها في مراكز الشباب وبعض المناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.

وأشار موسى، في بيان له اليوم السبت، إلى أنه قبل أيام لقيت طالبة مصرعها غرقًا في حمام سباحة بأحد الأندية بمركز النوبارية في محافظة البحيرة، وهذه ليست الواقعة الأولى من حالات الغرق في حمامات السباحة.

وقال النائب: هذه الواقعة تدق جرس إنذار بشأن مراجعة كل حمامات السباحة، وبيان مدى مطابقتها مواصفات الإنشاء من ناحية، ومدى التزام الأماكن المقامة فيها بتوفير منقذين من ناحية أخرى.

وأكد عضو مجلس النواب أن عددًا كبيرًا من حمامات السباحة الموجودة في بعض مراكز الشباب، وكذلك المناطق الترفيهية، غير مطابق للمواصفات وبعيد عن رقابة وزارة الشباب؛ خصوصًا أن بعض هذه الأماكن قد تكون لا تعمل بالتراخيص اللازمة.

وطالب موسى وزيرَ الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بعمل حصر شامل لحمامات السباحة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، مشددًا على أهمية التأكد من توافر عوامل الأمان؛ لحماية أرواح المواطنين.

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