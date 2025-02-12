نشرة التوك شو| الزراعة تستعد لرمضان بضح كميات إضافية من السلع.. وأصداء إيجابية لتراجع النمو السكاني
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها
وكيل "تشريعية النواب": مشروع "الإجراءات الجنائية" يعزز الكرامة الإنسانية
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان
الزراعة تكشف استعداداتها لشهر رمضان: ضح كميات إضافية من السلع
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لزيادة كميات السلع والمواد الغذائية المعروضة في المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة
لميس الحديدي تعلق على تراجع النمو السكاني: مؤشر يستحق التوقف عنده
علقت الإعلامية لميس الحديدي على ظاهرة تراجع عدد المواليد في مصر خلال عام 2024، حيث انخفض العدد بمقدار 77 ألف مولود مقارنة بعام 2023، وهو التراجع الأول منذ 17 عامًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
نائبة وزير الصحة: تراجع عدد المواليد لأول مرة منذ 17 عاما "إنجاز كبير"
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن تراجع عدد المواليد في نهاية عام 2024 بمقدار 77 ألف مولود مقارنة بعام 2023 يُعد إنجازًا محققًا، موضحة أن ما حدث هو ثمرة جهود متواصلة بدأت منذ عام 2011.
سمير فرج يعلق على تصريحات ترامب: مصر لا تنتظر المساعدات الأمريكية
قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مصر لا تنتظر المساعدات الأمريكية
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