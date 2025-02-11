سمير فرج يعلق على تصريحات ترامب: مصر لا تنتظر المساعدات الأمريكية

كتبت - داليا الظنيني

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مصر لا تنتظر المساعدات الأمريكية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن "المعونات الآن لا تكفي لشراء 10 طائرات F-16".

وأوضح سعر الطائرة F-16 كان 40 مليون دولار، لكنه تجاوز الآن 90 مليون دولار، موضحًا أن مصر تمكنت من شراء 400 طائرة F-16 أمريكية خلال أربع سنوات.

وأكمل: "مصر قدمت تسهيلات للطيران الأمريكي لتعزيز أمان الطائرات الأمريكية، كما سمحت لأمريكا بالمرور في الأجواء المصرية".

وأكد أن الرئيس السيسي يتميز بالحكمة والهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، موضحًا أن قناة السويس كانت تمنح السفن الأمريكية أولوية العبور المبكر عبر الممرات.

وشدد على أن الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في مواقفه الثابتة بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى الدور القوي لوزارة الخارجية في إيصال الموقف المصري الثابت حول القضية الفلسطينية.