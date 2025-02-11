نائبة وزير الصحة: تراجع عدد المواليد لأول مرة منذ 17 عاما "إنجاز كبير"

كتبت - داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن تراجع عدد المواليد في نهاية عام 2024 بمقدار 77 ألف مولود مقارنة بعام 2023 يُعد إنجازًا محققًا، موضحة أن ما حدث هو ثمرة جهود متواصلة بدأت منذ عام 2011.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن العمل على هذا الملف بدأ منذ عام 2011، وشهدنا تراجعًا كبيرًا تُوِّج في نهاية عام 2024، حيث بلغ عدد المواليد مليونًا و968 ألف نسمة، أي بانخفاض نسبته 3.8% عن عام 2023.

وأوضحت أن نسبة التراجع البالغة 3.8% في معدل النمو السكاني ليست رقمًا صغيرًا في القضية السكانية، خاصةً أن معدلات التراجع التي حدثت قبل ذلك لم تكن تتجاوز 2% في أفضل الأحوال.

وأشارت إلى أن نزول المنحنى السكاني واستمراره في هذا الاتجاه يعد مؤشرًا إيجابيًا يحقق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.