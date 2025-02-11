وكيل "تشريعية النواب": مشروع "الإجراءات الجنائية" يعزز الكرامة الإنسانية

كتبت - داليا الظنيني:

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إلى أن المشروع يعزز الكرامة الإنسانية ويتوافق مع الضمانات الواردة في دستور 2014.

وأضاف الطماوي أن المشروع يتوافق أيضًا مع الإرادة السياسية التي تجلت في إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، موضحا أن القانون الحالي كان يتضمن بابًا كاملًا حول الإكراه البدني، إلا أنه تم إلغاؤه واستبداله بعقوبات تصل إلى ستة أشهر حبس، مع إمكانية تنفيذها من خلال أداء الخدمة العامة.

كما أشار إلى أن مشروع القانون يوفر ضمانات خاصة للمرأة الحامل عند توقيع العقوبة الجنائية عليها، بما يضمن حصولها على الرعاية الصحية اللازمة لها ولطفلها، مما يعزز مبادئ حقوق الإنسان.

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