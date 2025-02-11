الزراعة تكشف استعداداتها لشهر رمضان: ضح كميات إضافية من السلع

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لزيادة كميات السلع والمواد الغذائية المعروضة في المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح القرش، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "السادسة" على قناة الحياة، أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاعات الإنتاجية المختلفة، مضيفًا أن هذا التنسيق يهدف إلى توفير المستلزمات اللازمة للإنتاج ودعم المزارعين والمنتجين لزيادة الإنتاج، مما يسهم في استقرار المعروض من السلع الغذائية.

وشدد القرش على أن الوزارة تتابع عن كثب أسعار السلع، وفي حالة وجود أي ارتفاع غير مبرر، يتم التدخل الفوري وضخ كميات إضافية من السلعة المتأثرة للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية لضخ المنتجات الأساسية، مثل بيض المائدة والسلع الغذائية الأخرى.