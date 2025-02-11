لميس الحديدي تعلق على تراجع النمو السكاني: مؤشر يستحق التوقف عنده

كتبت - داليا الظنيني

علقت الإعلامية لميس الحديدي على ظاهرة تراجع عدد المواليد في مصر خلال عام 2024، حيث انخفض العدد بمقدار 77 ألف مولود مقارنة بعام 2023، وهو التراجع الأول منذ 17 عامًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أشارت الحديدي إلى أن عدد المواليد في 2024 بلغ مليونًا و968 ألف مولود، مقابل 2 مليون و45 ألف مولود في 2023، بنسبة انخفاض بلغت 3.8%، وهو ما وصفته بأنه تحول ديموغرافي يستحق التوقف عنده.

وأضافت أن مصر سجلت أعلى عدد مواليد في عام 2014، ومنذ ذلك الحين بدأ المنحنى في التراجع التدريجي حتى 2024، مما قد يساعد على تحقيق التوازن السكاني المستهدف.

وأوضحت الحديدي أن معدل الإنجاب في 2024 وصل إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ 2.5 مولود لكل سيدة في 2023، بينما تهدف الحكومة إلى تقليل المعدل إلى 2.1 طفل لكل امرأة بحلول 2030 لضمان توزيع أكثر عدالة لموارد التنمية.

وأشارت إلى أن تحقيق هذا الهدف سيعزز قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتحقيق عدالة اجتماعية أكبر.

طرحت الحديدي تساؤلات حول أسباب هذا التراجع: هل يعود ذلك إلى جهود الحكومة في التوعية وتنظيم الأسرة؟ أم أن الأزمة الاقتصادية لعبت دورًا في تقليل معدلات الإنجاب؟

واختتمت الحديدي حديثها بالإشارة إلى أن الساعة السكانية لمصر أغلقت في نهاية 2024 على عدد سكان بلغ 107 ملايين و250 ألفًا و591 نسمة، مما يعكس تطورات ديموغرافية تستدعي الدراسة والتحليل.