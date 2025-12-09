وصفت الإعلامية لميس الحديدي قرار محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال في المدرسة الدولية بالإسكندرية إلى فضيلة المفتي بأنه "حدث عظيم".



وقالت الحديدي، خلال تقديم برنامجها "الصورة" على شاشة "النهار"،، إن إحالة أوراق الجاني إلى مفتي الديار المصرية يمثل "خبراً عظيماً" بعد واقعة الاعتداء التي هزت المجتمع، موضحة أن "هذا يعد حكماً فاصلاً فقرار الإحالة يذهب إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي، قبل أن يعود إلى المحكمة للنطق بالحكم النهائي في فبراير القادم، إضافة وجود درجات للتقاضي قد تؤدي إلى تخفيف الحكم لاحقاً".



ووجهت الشكر إلى النيابة والقضاء، قائلة: "نحن نشكر النيابة والقضاء المصري، لصدور الحكم في 10 أيام فقط منذ بدء التحقيقات"، مثنية على سرعة التحقيقات في واقعة التعدي على 14 طفلاً في تلك المدرسة.



وتابعت الحديدي بتوجيه شكر خاص للآباء والأمهات الذين تحلوا بـ"الجرأة والشجاعة" لتقديم البلاغات رغم الظروف النفسية الصعبة التي قد تمنعهم من ذلك.



واختتمت أن هؤلاء الآباء والأمهات، بفضل شجاعتهم وتقديمهم للبلاغات، لم يعاقبوا المتهم فحسب، بل ساعدوا القضاء والنيابة في السير بالتحقيقات والوصول إلى "حكم تاريخي رادع" لكل من تسول له نفسه الإقدام على تلك الأفعال الشاذة والغريبة عن المجتمع المصري، كما أنهم "يحمون أطفالاً قادمين كانوا سيلقون نفس المصير".